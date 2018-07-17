Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Под Горловкой убит приехавший на Донбасс российский снайпер: появились детали блестящей операции ВСУ

17.07.2018 14:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Горловкой убит приехавший на Донбасс российский снайпер: появились детали блестящей операции ВСУ

Российского боевика, приехавшего на Донбасс убивать защитников Украины, силы ООС ликвидировали сегодня ночью, 17 июля. Об очередном успехе ВСУ на своей странице в Facebook рассказала военнослужащая и волонтер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

Ликвидация российского снайпера из рядов боевиков "ДНР" произошла под Горловкой, украинские военные сработали блестяще. Теперь "освободители" Донбасса будут отправлять очередной "груз 200" в Россию. "Ночью под Горловкой был обезврежен российской снайпер, молодцы ребята, хорошо сработали, выследили и умножили на ноль", - написала Виктория Руденко.



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, снайпер, ВСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх