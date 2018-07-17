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"Путину не нужны Донецк и Луганск. Они для него якорь", - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" рассказал, зачем на самом деле Кремлю понадобилась война на Донбассе. Порошенко выступил с громким заявлением на телеканале ICTV, передает "Диалог.UA".
Президент вечером 16 июля выступил в популярной телепередаче "Свобода слова", где ответил на самые волнующие страну вопросы. Много времени было уделено судьбе Донбасса, оккупированного российской гибридной армией. "России не нужен Донбасс, не нужны Донецк и Луганск!" - подчеркнул украинский лидер, добавив, что доказательство тому очевидно - нынешнее состояние захваченных "Л/ДНР" территорий. Сейчас там уничтожена экономика и экология, устрашающий уровень безработицы и настоящая гуманитарная катастрофа. "Донбасс для РФ это якорь, которым она будет держать всю Украину, всю 45-миллионную нацию в зоне интересах Кремля, а точнее, в составе Российской империи", - заверил Порошенко, выразив уверенность, что наша страна с этим никогда не смирится и будет до последнего противостоять агрессии. "Украинский народ абсолютно точно определился! Мы свободная нация! Мы возвращаемся в семью европейских народов!” - констатировал Порошенко, заверив, что Украина будет свободной.
Теги: Донецк, Донбасс, Путин, Луганск
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