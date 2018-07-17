Старый дом сменил на новый! Как Захарченко став главарем «ДНР» улучшил свои жилищные условия

17.07.2018 10:41

Когда будущий руководитель «республики» торговал курами он жил в довольно скромном одноэтажном доме на улице Вятской в Донецке.

Но после того как Захарченко стал «главой ДНР» он значительно улучшил свои жилищные условия, переехав в роскошный «отжатый» особняк на улице Торецкая.

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