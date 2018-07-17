У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО

17.07.2018 14:38

Боевики "ДНР" перешли к очередной фазе запугивания местных жителей возобновлением масштабных боевых действий на Донбассе.

Так называемый "заместитель главы оперативного командования" "ДНР" Эдуарда Басурин сделал заявление в оккупированном Донецке о том, что он якобы располагает доказательствами подготовки Украиной наступательной операции на передовой Донбасса, передает dialog.ua.

Заявление Басурина цитирует один из телеграм-каналов боевиков. При этом в качестве доказательств Басурин заявил о наличии данных, согласно которым украинским военным в южной части Донецкой области отменили плановые отпуска.

Террорист утверждает, что это и есть его "доказательство" подготовки наступления. Более того, в качестве причины "наступления" в "ДНР" считают попытку отвлечь население Украины от проблем на фоне "переформатирования власти".

Отметим, что в "ДНР" не в первый раз пугают местное население возобновлением боевых действий, однако с каждым очередным анонсом жители оккупированной части Донбасса верят в запугивания все меньше и меньше.

В Сети показали видео мощных взрывов под Докучаевском накануне вечером.

Однако соцсети Басурину не поверили.