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Архив - Донецкая область

В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство

17.07.2018 09:05
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В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство

В террористической "ДНР" продолжают грезить о наступлении Вооруженных сил Украины. Сделан громкий анонс. О скором наступлении ВСУ рассказал замглавы "оперативного командования" группировки "ДНР" Эдуард Басурин, передает "Диалог.UA" со ссылкой на сепаратистский telegram-канал "За ДНР".
Стоит отметить, что главари "ДНР" периодически анонсируют наступление ВСУ, чтобы привести в "тонус" расслабившихся рядовых наемников и запугать кровопролитием мирное население, разочарованное в "русском мире". Басурин снова прибег к этому эффективному методу. Он заявил о скорой "масштабной наступательной операции в Донбассе". Террорист даже привел тому "доказательство" - якобы отмену руководством ВСУ плановых отпусков для бойцов ООС из южной части Донецкой области. О том, когда случится очередное "наступление", Басурин не уточнил.



Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, наступление
 
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