В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками

17.07.2018 14:21

Во временно оккупированной Макеевке замечены странные составы из полувагонов РЖД и вагонов с пулеметчиками.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Макеевке замечены странные железнодорожные составы в которые входят полувагоны РЖД и 2 крытых вагона с пулеметчиками в проеме. Известно, что эти составы двигаются исключительно в ночное время.

Вот что пишут макеевчане в соцсетях:

«Макеевка 4.00 утра. ЖД состав: грузовые полувагоны РЖД. Посередине и в конце состава 2 крытых вагона с пулеметчиком в проеме. Что такого ценного перевозят по ночам?».