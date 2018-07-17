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Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
Жительница оккупированного Донецка, выехавшая из-за начала боевых действий из нынешней "столицы" российских боевиков, недавно побывала в покинутом городе. Она шокирована увиденным и отмечает, что от прошлого Донецка уже ничего не осталось.
Женщина заявила, что того Донецка с кишащими на улицах людьми, спокойствием и размеренной жизнью уже нет, сообщает "Диалог.UA".
Сделанные дончанкой кадры показал сайт "Донецкие новости". "Это зазеркалье, в которое страшно возвращаться. Мне самой было жутко от этой пустоты. Город, как будто вымер. Это мое мнение о городе, которого уже нет. Есть Донецк, но не тот, что был 4 года назад", - поделилась жительница Донецка.
После сказанного в Сети начались настоящие дебаты. Ей попытались доказать, что в городе зато чисто. Людей мало, но Донецк убирается, коммунальные службы работают. Другие же, наоборот, возражали и говорили, что от пустоты на улицах Донецка порой становится жутковато.
"Что вы со своей чистотой!!! Не могу понять, что, было грязно до этого? Город всегда "цвел" роскошью… чистотой само собой", - писали в соцсети. Дончанка отметила также, что город живет не своей жизнью. Женщина подчеркнула, что теперь на малую родину ее не тянет, несмотря на то что здесь она не была три года подряд. "Это "чистенько" лишь подчеркивает безжизненность. Есть люди или нет - это теперь не важно. Это Зазеркалье", "Сейчас Донецк — печальное зрелище и полное отсутствие надежд на будущее", - заявили участники обсуждений. "Там до войны было, как в улике, людей полно, с самого утра до поздней ночи. А теперь одним словом можно назвать ДЫРА!" – констатировали дончане.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, чистота, оккупация, коммунальщики, ДНР, боевики
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