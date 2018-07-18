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Архив - Донецкая область

«Аж шторы подлетели»: жители Макеевки и Донецка сообщают о мощных залпах

18.07.2018 11:17
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«Аж шторы подлетели»: жители Макеевки и Донецка сообщают о мощных залпах

Сегодня утром жители оккупированных Донецка и Макеевки в 09:15 услышали мощные залпы от которых в жилых домах «аж шторы подлетели».

В соцсетях пользователи сообщают, что от громкого звука на автомобилях сработали сигналки:

«Макеевка» север 9.15 три тяжелых выхода направление на красный партизан…(аж шторы подлетели»

«09.15 Щетинина- только что два ощутимых, сигналки сработали на машинах»

«Донецк 9−15 бахи или чо?»

«Сдается мне, джентльмены, это было ПВО Донецк»

«Два бабаха (по звуку вроде прилета) только что 18,7,18 в 9:13 Донецк, торговый по б. Шевченко слышит»

«Я на гвардейке, слышно было как со стороны промки».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, обстрелы
 
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