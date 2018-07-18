Боевики ударили по позициям сил ООС: у ВСУ потери

18.07.2018 09:40

За прошедшие сутки боевики произвели 21 обстрел позиций ВСУ на Донбассе, в результате чего один украинский военный погиб, еще два были ранены.

Оккупанты проявляли активность по всем направлениям и вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика.

По данным украинской разведки, за сутки три оккупанта были убиты, еще трое ранены. При этом обе стороны не применяли тяжелое вооружение.

С начала текущих суток боевикик семь раз обстреляли позиции украинских защитников у Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы.

Источник: https://donpress.com