На Донетчине начали работу переформатированные КПВВ

18.07.2018 16:40

Два стационарных блокпоста с новым оборудованием и всеми коммуникациями теперь функционируют на Донетчине, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Донетчины.

Правоохранители на блокпостах в Покровске и под Великой Новоселовкой могут непрерывно осуществлять контроль на КПВВ, где созданы теперь установлены командные модули с компьютерной техникой для проверки по базам МВД и модули для «свободного изменения». Также здесь проведено освещение, отопление, связь и установлено видеонаблюдение.

Переформатирование блокпостов осуществляется по требованию командования ООС с целью повышения качества предоставления полицейских услуг. На первом этапе их количество было уменьшено втрое, а те, что остались, испытывают технические изменения.

Результаты реконструкции КПВВ проверил командующий ООС Сергей Наев, отмечая достойную подготовку сотрудников полиции, которые несут службу на блокпостах. Только на этих объектах за полгода полицейские проверили более 90 000 автомобилей, задержали более 60 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям «ДНР», 20 разыскиваемых преступников, привлекли к ответственности более 20 человек, незаконно находящихся на территории страны.