На оккупированных территориях начнет вещать еще одно украинское радио

18.07.2018 20:40

На оккупированной части Донбасса вскоре появится еще одна украинская радиостанция.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдаст временное разрешение радио «Новое время». Данное радио смогут слушать жители оккупированного Донецка и Горняка, а также часть городов Крыма.

Частоты: город Горняк Донецкой области — 104,7 МГц 5 кВт; поселок Чаплинка Херсонской области — 99,8 МГц 0,25 кВт; село Ченгар Херсонской области — 104,1 МГц 1 кВт.

Источник: https://donpress.com