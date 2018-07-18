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Архив - Донецкая область

На оккупированных территориях начнет вещать еще одно украинское радио

18.07.2018 20:40
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На оккупированных территориях начнет вещать еще одно украинское радио

На оккупированной части Донбасса вскоре появится еще одна украинская радиостанция.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдаст временное разрешение радио «Новое время». Данное радио смогут слушать жители оккупированного Донецка и Горняка, а также часть городов Крыма.

Частоты: город Горняк Донецкой области — 104,7 МГц 5 кВт; поселок Чаплинка Херсонской области — 99,8 МГц 0,25 кВт; село Ченгар Херсонской области — 104,1 МГц 1 кВт.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, радио, оккупация, ДНР, ЛНР
 
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