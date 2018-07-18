Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС

18.07.2018 17:18

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, в штабе Операции Объединенных сил опровергли информацию о строительстве взводно-опорных пунктов у Троицкого и продвижении украинской армии на три километра вперед.

"Нет, такие данные не подтверждаются", - подчеркнули в ООС. Также, что касается подхода украинской армии вплотную к населенному пункту Калиново в Луганской области, в пресс-центре не смогли предоставить такой информации. Как отметили в ООС, по состоянию на 17 июля, н.п. Калиново находится под контролем террористов так называемой "Луганской народной республики".



Напомним, что ранее в сети появилась информация, что что ВСУ продвинулись на три километра возле Троицкого. Также напомним, что в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе утверждают, что поселок Золотое-4 на Луганщине, об освобождении которого 2 июля отчитались в штабе операции Объединенных сил, не был оккупирован террористами. Так, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ ни разу не зафиксировали присутствие боевиков в поселке Золотое-4.