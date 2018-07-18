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Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, в штабе Операции Объединенных сил опровергли информацию о строительстве взводно-опорных пунктов у Троицкого и продвижении украинской армии на три километра вперед.
"Нет, такие данные не подтверждаются", - подчеркнули в ООС. Также, что касается подхода украинской армии вплотную к населенному пункту Калиново в Луганской области, в пресс-центре не смогли предоставить такой информации. Как отметили в ООС, по состоянию на 17 июля, н.п. Калиново находится под контролем террористов так называемой "Луганской народной республики".
Напомним, что ранее в сети появилась информация, что что ВСУ продвинулись на три километра возле Троицкого. Также напомним, что в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе утверждают, что поселок Золотое-4 на Луганщине, об освобождении которого 2 июля отчитались в штабе операции Объединенных сил, не был оккупирован террористами. Так, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ ни разу не зафиксировали присутствие боевиков в поселке Золотое-4.
Теги: Донбасс, война, ВСУ, ООС
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