Несовершеннолетним начали выдавать справки переселенца

18.07.2018 13:07

Власти Украины внесли изменения в правила оформления и выдачи справок о постановке на учет внутренне перемещенных лиц. Как сообщает replyua.net, все несовершеннолетние переселенцы, которые уже успели получить паспорта, также смогут оформить справку, подтверждающую, что они являются внутренне перемещенными лицами.



Также эти граждане смогут самостоятельно обратиться за денежными выплатами в соответствующие органы. Кроме того, справку переселенца могут получить и другие категории граждан: люди, жилые помещения которых разрушены или стали непригодными для проживания в результате проведения АТО, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения.



Постановление Кабмина было принято 11 июля, и вступает в силу после публикации. Напомним, что ранее украинский суд вынес решение, согласно которому будут запрещены любые проверки внутренне перемещенных лиц по месту их регистрации.