Переселенцы, воевавшие в АТО, получат жилье в текущем году

18.07.2018 20:58

Внутренне перемещенные лица, которые принимали участие в антитеррористической операции, получат государственное жилье уже в текущем 2018 году. Об этом сообщает руководитель комитета ВР по делам ветеранов и участников боевых действий, участников АТО и лиц с инвалидностью Александр Третьяков.



«Могу уверенно сказать, что уже в этом году внутренне перемещенные лица, которые воевали в АТО, получат жилье. Это результат работы нашего комитета, которым мы гордимся», – цитирует А. Третьякова пресс-служба партии БПП во вторник.



Было отмечено, что бюджетная программа по обеспечению воевавших переселенцев жильем появилась в бюджете на 2018 год по решению профильного комитета. Начальная сумма расходов составляла 25 млн грн. Ее необходимость обусловили тем, что участники АТО, которые не могут вернуться домой по объективным причинам, ранее не могли становиться на квартирный учет. Теперь у них появилась такая возможность.

Источник: http://zi.dn.ua