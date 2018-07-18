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В ДНР ночью провозят полувагоны РЖД под усиленной охраной пулеметчиков
18.07.2018 10:00
Во временно оккупированной Макеевке замечены странные составы из полувагонов РЖД и вагонов с пулеметчиками, пишут Ведомости Донбасса, сообщает Вести.ua.
Во временно оккупированной Макеевке замечены странные железнодорожные составы в которые входят полувагоны РЖД и 2 крытых вагона с пулеметчиками в проеме. Известно, что эти составы двигаются исключительно в ночное время.
Вот что пишут макеевчане в соцсетях:
«Макеевка 4.00 утра. ЖД состав: грузовые полувагоны РЖД. Посередине и в конце состава 2 крытых вагона с пулеметчиком в проеме. Что такого ценного перевозят по ночам?».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Макеевка, вагон, ДНР
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