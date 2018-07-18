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В мариупольском порту начато строительство зернового терминала
Директор ГП «Мариупольский морской торговый порт» Александр Олейник сообщил, что вверенное ему предприятие уже приступило к реализации проекта по строительству на территории морского порта перевалочного специализированного комплекса зерновых грузов, передает dnews.dn.ua.
С его слов, на минувшей неделе стартовало строительство первой очереди перевалочного комплекса, а на данный момент приступили к работам по реконструкции гидротехнической части причала № 4 — демонтируют старые конструкции и инженерные коммуникации, а также начаты работы по устройству тыловой анкерной стенки конструкции. В тыльной же части причала уже приступили к строительным работам по возведению зерноперегрузочного комплекса.
Как известно, 11 января 2018 года Кабмин утвердил откорректированный проект строительства специализированного зернового терминала на территории мариупольского порта. После чего проект внесли в план развития порта до 2020 года. Согласно проекту на территории порта запланирована постройка 10 силосов емкостью в 5,7 тыс. тонн, двух оперативных силосов по 500 тонн, пограничной галереи, станций разгрузки железнодорожного и автомобильного транспорта, а также сырьевой лаборатории. После запуска терминала госстивидор сможет увеличить годовой объем перевалки на 1 млн тонн зерновых.
Сообщается, что по данным октября 2017 года на реализацию проекта отпущено 15,5 месяцев и 467,385 млн грн. По окончании строительства на терминале появится 60 вакантных рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в Украине запустили новый трехлетний проект для оказания помощи в трудоустройстве.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, строительство, зерно, терминал
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