В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв

18.07.2018 08:15

По данным источников в разведке, оккупанты «ДНР» на данный момент изучают укрепления ВСУ у Марьинки и Красногоровки для дальнейшего прорыва.

Так, источник отмечает: «По данным нашей разведки, боевики считают участок фронта в районе Марьинки и Красногоровки одним из приоритетных направлений наступательных действий… В качестве плацдарма для дальнейшего стремительного развития наступательных действий в глубь нашей обороны в район Курахово».

Источник: https://donpress.com