«Выброс газа»: в «МЧС ДНР» назвали причину смерти сотрудников КП «Вода Донбасса» в Енакиево

18.07.2018 13:25

Четыре сотрудника коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» в оккупированном Енакиево скончались, еще четверо госпитализированы из-за выброса газа на насосной станции.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщили: «17 июля в городе Енакиево по улице Октябрьской Революции на канализационной насосной станции при проведении плановых работ произошел выброс газа. Вследствие этого четверо человек скончались на месте».

Кроме того, что еще четверо сотрудников были госпитализированы в городскую больницу города.

Источник: https://donpress.com