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"Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе

18.07.2018 12:10
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"Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе

Украинские военные регулярно наказывают противника за их атаки во время перемирия

Военнослужащая Вооруженных сил Украины Виктория Руденко показала фото, на котором, как она утверждает, украинские военные накрыли огнем скопление вражеской техники на Донбассе. Об этом она написала в Facebook.

"Кто-то таки жахнул по скоплению вражеской техники. Говорят, там что-то коптит и детонирует еще. Потери (боевиков) уточняются. Позже разведка будет знать, сколько гнилых душонок отошло в ад", – написала Руденко.

Напомним, ранее мы уже не однократно писали об успешных операциях украинских военных, которые прицельно "отрабатывают" позиции врага. Так, например, волонтеры фонда "Вернись живым" публиковали видео, как "третья сила" уничтожила технику боевиков и корректировщика "Медведя".

Недавно волонтер Юрий Мысягин уже рассказывал, как уничтожили "опорник" боевиков на Бахмутке. По его словам, это произошло в зоне ответственности 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где неизвестные птурщики с расстояния 2200 метров, с одного выстрела уничтожили передовой "опорник" сепаратистов.

Кроме того, он выкладывал видео, как ВСУ уничтожили позицию врага. Он рассказал, как украинские военные вычисляют точки, откуда противник ведет огонь, а потом наносят ответный удар.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, война, перемирие, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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