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Конфликт на Донбассе: стало известно, согласны ли украинцы на мир «любой ценой»
Установления мира в Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% украинцев, 50% респондентов готовы идти на компромиссы, но не "на все". Таковы результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Лига.
По данным опроса, больше всего сторонников силового варианта среди жителей запада (24%) и центра (19%) , значительно меньше на юге (8%) и востоке (11%). Одновременно и на мир "любой ценой" согласны только 20% опрошенных
50% украинцев уверены, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все".
Среди решений, которые следует принять для установления мира в Донбассе, опрошенные считают действительно эффективными только два: международное давление на Россию с тем, чтобы она отказалась от вмешательства в конфликт в Донбассе (32%) и успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса (31 %).
Социологи отметили, что все другие возможные решения не считаются эффективными для установления мира: предоставление террористическим организациям ДНР и ЛНР особого статуса в пределах Украины путем для установления мира поддерживает лишь 13% украинцев.
Проведение законных выборов на временно оккупированных территориях поддерживают 13%, введение в Украине федеративного устройства - 9%, предоставление русскому языку статуса второго государственного – 6,5%, амнистию всем тем, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе - 7%, прекращение финансирования ОРДЛО - 7%, отказ Украины от перспективы членства в НАТО - 7%.
14% опрошенных уверены, что восстановить контроль Украины над территориями возможно только военной силой. Это предложение поддерживают жители запада (20%) и центра (18%).
Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
23% жителей Донбасса считают, что РФ ведет гибридную войну на востоке страны.
Теги: Донбасс, цена, мир, опрос
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