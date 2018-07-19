На Донбассе ВСУ разгромили ДРГ боевиков: выживший российский военный взят в плен - подробности

19.07.2018 13:01

Российский наемник сам себя сдал. Он умолял бойцов ВСУ не убивать и кричал, что является гражданином России.

О боевом столкновении бойцов сил ООС с ДРГ российских оккупантов в Facebook рассказала военнослужащая ВСУ Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

По ее словам, после боя с террористами оккупанты понесли ощутимые потери, есть раненые и у ВСУ. "У орков из 4 тушек 3 - 200-х и 1 - 300-й ..., а теперь вишенка на торте ... тот 300-й начал кричать: не убивайте пожалуйста, я россиянин", - рассказала Руденко.

Она предположила, что, скорей всего, раненый российский террорист будет включен в списки на обмен, с ним сейчас работают специалисты.