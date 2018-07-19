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От боевиков ничего не останется: в Украине провели боевые испытания бронированной машины "Казак-2М"
В Черниговской области прошли успешные боевые испытания нового бронированного модуля "Казак-2М". Об этом в Facebook сообщил редактор журнала Defence Express Сергей Згурец, передает "Диалог.UA".
Ранее в Украине показали испытания суперброневика для Нацгвардии "Новатор" По данным эксперта, разработкой данного автомобиля занимались конструкторское бюро "Луч", турецкая компания Aselsan и "Научно-производственное объединение Практика". Главным орудием данного авто выступает комплекс "Барьер", в который входят четыре ракеты РК-2С, они полностью управляемы и кабины авто, а перезарядка происходит через верхние люки.
Згурец рассказал, что максимальная дальность выстрела составляет 5 км, а пробиваемость брони - до 800 метров. По его словам, было проведено два успешных пуска. Одни прошел днем на расстояние 1,8 км, второй - ночью с использованием новых тепловизоров на 3 км. Эксперт отметил, что данный комплекс будет использоваться как украинскими, так и зарубежными военными.
Теги: Украина, Донбасс, броневик, испытание, боевики, бронетехника, военная техника, ракетный комплекс
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