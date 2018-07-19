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Сообщается о смерти наемника из Молдовы, воевавшего за «ДНР»
19.07.2018 14:40
Сообщается о смерти наемника из Молдовы Бецияна Олега Георгиевича, воевавшего в составе «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, умер наемник из Молдовы Бециян Олег Георгиевич. О Бецияне известно, что он родился 21 декабря 1973 года в городе Бричаны, Молдова, воевал в составе «Пятнашки», умер 18 июля 2018 года.
Из переписки близких в соцсетях известно, что перед этим Бециян, по всей видимости, заболел, неделю находился в коме и почти не получал медицинской помощи. Также близкие переживают, что «по закону» не смогут привезти тело на родину для погребения.
Теги: Донбасс, болезнь, Молдова, смерть, похороны, наемник, ДНР, соцсети
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