«Советник» Захарченко заявил, что Трамп «отдаст» Украину России

19.07.2018 07:45

Президент США Дональд Трамп при определенных обстоятельствах может «отдать» президенту РФ Владимиру Путину Украину и Прибалтику.

Экс- главарь боевиков «ДНР» российский писатель Захар Прилепин отметил: «У Путина с Трампом сложатся такие договоренности, при которых президент США заявит:"Прибалтика нам больше не нужна, забирайте ее вместе с Украиной». И что мы ответим? «Нет, нам тоже не нужна»?

Она нам нужна, потому что потом придет другой американский президент и скажет: «Прибалтику никто не забрал, размещу-ка я там самую большую бомбу и поставлю четыре армии».

Источник ДонПресс.