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Террористы расплачиваются за атаки на ВСУ вблизи Светлодарска: два "200-х" и пятеро раненых
19.07.2018 12:18
Российско-террористические войска несут потери личного состава в результате собственных вооруженных провокаций на оккупированном Донбассе.
Гибридная армия Российской Федерации совершила несколько крупных провокаций в зоне проведения Операции Объединенных сил 18 июля, передает "Диалог.UA".
Уточняется, что пророссийские террористы в районе Светлодарской дуги трижды открывали прицельный огонь из 82-мм минометов по позициям Вооруженных сил Украины.
Также в районе Станицы Луганской оккупационные войска совершили очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.
Согласно данным разведки, двое боевиков погибли и пятеро были ранены.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, разведка, Светлодарск, боевики, потери, ВСУ, террористы, провокации, ООС
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