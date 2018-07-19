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Архив - Донецкая область

В центре Авдеевки прогремел взрыв

19.07.2018 10:52
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В центре Авдеевки прогремел взрыв

В центре прифронтовой Авдеевки на Донетчине взорвали гранату.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам очевидцев, ЧП произошло около магазина "Мираж", вечером, 18 июля, в 22:15 (орфография и стиль авторов сохранены).
"Авдеевка один вкусный взрыв у магазина Мираж (центр города). Версии: граната или мина";
" В Авдеевке взорвали гранату . Магазин мираж";
"Не знаю что это было но обнуло знатно".
"Точно граната".
Подробности отсутствуют.

Источник Трибун



Теги: Донбасс, Авдеевка, взрыв, граната
 
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