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ВСУ попали под минометный огонь российских военных
За минувшие сутки на Донбассе ситуация существенно не изменилась, террористы десятками вражеских обстрелов атаковали ВСУ полностью игнорируя "хлебное перемирие", которое обещали выполнять на одной из последних встреч минских переговоров.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики совершили провокации в отношении защитников Украины возле Орехово, Крымского, Железного, Новолуганского, передает "Диалог.UA".
Традиционно большая часть обстрелов пришлась на донецкое направление, где за последние дни российские военные заметно активизировались. Здесь террористы использовали пехотное вооружение, атакуя ВСУ возле Каменки, Песок, Талаковки, Широкино, Пищевика, Авдеевки и Водяного. Кроме того, в районе Луганского и Светлодарска боевики по силам ООС выпустили 13 мин 82-мм калибра.
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, Минские договоренности, ООС
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