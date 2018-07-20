Боевики 18 раз нарушали перемирие в зоне ООС: ранен боец ВСУ

20.07.2018 11:00

За прошедшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

В пресс-центре штаба ООС сообщают: «Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Камянки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия».

По данным украинской разведки, трое боевиков ОРДЛО погибли и один был ранен.

С начала текущих суток боевики 2 раза открывали огонь по позициям ООС возле Широкино и Водяного. В результате прицельного огня один военнослужащий получил ранения.

Источник: https://donpress.com