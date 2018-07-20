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"Хапают гражданских или бомжей и выбивают признание", - как на самом деле "МГБ" "ДНР" ловит "шпионов"
Недавний переполох, устроенный в оккупированном Донецке сотрудниками так называемого "МГБ" "ДНР" не более чем следствие совершенно безграмотно проведенных "учений".
Блогер Фашик Донецкий рассказал, что во время этих "учений" сотрудники "спецслужбы" настолько "отличились умом и сообразительностью", что оставили несколько пакетов с муляжами взрывных устройств в людных местах, где их, разумеется, нашли. Один пакет нашла пожилая женщина без определенного места жительства, собиравшая пустые бутылки, второй пакет - охранник аптеки "Ольвия", передает "Диалог.UA".
В обоих случая пропагандистские медиаресурсы подали произошедшее как "героизм" сотрудников "МГБ", якобы предотвративших теракты. И Донецк уже какой день прочесывают местные "спецназовцы" якобы в поисках взрывчатки и "шпионов" от "хунты". "Бабка два раза умерла, пока пакет в руках держала, и 43 раза воскресла от страха. И тут… из незаметного бусика на бабку бегут дуралеи с оружием в масках. Бабушка, собиравшая бутылки, поняла, что сегодня не ее день. Бабушку не били, как это ни странно. Сказали оставаться на месте до приезда взрывотехников. Сколько инсультов после этого получила пенсионерка, неизвестно. Чем закончилось, не знаю. Бабушку повезли на допрос", - рассказал блогер.
Он отмечает, что вся работа так называемого "МГБ" "ДНР" - сплошной непрофессионализм, а излюбленный прием - выдавать пойманных во время облав людей за "шпионов". И главный эффект от такой работы совсем не защита мирных жителей, а создание в городе атмосферы тотального страха. "Хапают гражданских или бомжей, дают им листочек, с которого читается признание в шпийонаже, а сами мыгыбышники получают премию за классную работу. Стартам всем стартапам – пока есть гражданские на улицах, будут премии каждый месяц за поимку шпионов. Илон Маск, ты не шаришь в бизнесе", - стебется блогер. Напомним, боевики "ДНР" хотят повесить на находящегося в плену украинского журналиста Станислава Асеева уничтожение Гиви и Моторолы.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики, ООС
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