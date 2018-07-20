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Мариуполь оплатит образование для участников АТО и ООС
В Мариуполе участники АТО и ООС смогут бесплатно получить высшее образование за счет городского бюджета. Об этом говорится на странице Депутатского корпуса Мариуполя Vll созыва в Facebook, передает MRPL.CITY.
Проект решения «Об утверждении положений об оплате стоимости услуг обучения участников антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) за счет средств городского бюджета» представили сегодня на заседаниях постоянных комиссий.
Как объяснила заместитель директора департамента-начальник управления финансовыми ресурсами департамента социальной защиты населения Ирина Коробка, право на оплату второго (магистерского) уровня высшего образования имеют демобилизованные или уволенные со службы военные, которые зарегистрированы в Мариуполе или проживают в городе в течение шести месяцев. Кроме того, участников АТО и ООС готовы бесплатно обучить вождению транспортного средства.
Напомним, в городе действует комплексная программа «Мариуполь с заботой о Вас» на 2018-2022 годы, направленная на улучшение качества жизни ветеранов войны и труда, малообеспеченных граждан, лиц с инвалидностью, одиноких пенсионеров, участников АТО, переселенцев, семей, детей и молодёжи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Теги: Донбасс, образование, Мариуполь, ВУЗ, АТО, ООС
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