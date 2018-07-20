Оккупанты ОРДО сообщили, когда восстановят работу Vodafone

20.07.2018 17:15

В «минсвязи ДНР» заявили, что причиной сбоя Vodafone в Донбассе стала авария на волоконно-оптической линии в Славянске, на данный момент восстановительные работы уже начались.

В пресс-службе «ведомства» уточнили: «По информации наших коллег из министерства коммуникаций и связи ЛНР, произошла крупная авария на линии ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) в районе города Славянск. Ремонтно-восстановительные работы уже идут».

Источник: https://donpress.com