Последние новости раздела
- "Хапают гражданских или бомжей и выбивают признание", - как на самом деле "МГБ" "ДНР" ловит "шпионов"11:17
- Боевики 18 раз нарушали перемирие в зоне ООС: ранен боец ВСУ11:00
- Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»09:55
- В ОРДО сообщили о состоянии жертв взрыва гранаты в Горловке07:25
- На Донетчине дорожает хлеб и хлебобулочные изделия07:10
- В МВД назвали ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса22:31
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?22:03
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО21:46
- В Енакиево при аварии на водоканале погибли четыре человека20:52
- «Столовая под землей»: боевики «ДНР» показали свои позиции в Озеряновке20:31
Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»
20.07.2018 09:55
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 60/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 30/40;
КПВВ «Гнутово» — 20/20.
Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 48300 человек и 6 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 10030 человек и 1135 транспортных средств;
«Марьинка» — 10875 человек и 1885 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 10390 человек и 1950 транспортных средств;
«Гнутово» — 4840 человек и 1060 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12160 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, блокпост, Майорск, КПВВ
Читайте также:
- В ОБСЕ заявили, что боевики "ДНР" перенесли блокпост в Майорске на 900 метров
- Блокпосты сегодня: на украинскую территорию очереди есть, в сторону "ДНР" можно проехать свободно, хуже всего на КПВВ "Зайцево"
- Сегодня на Волновахе транспорт движется медленно, на КПП "Зайцево" движения почти нет, КПП"Гнутово" - все нормально
- На путках пропуска "Зайцево" и "Марьинка" с утра - столпотворение
- Блокпосты сегодня: в Новотроицком стреляют, в Марьинке - льготники, в Донецк почти никто не едет
- Ситуация на блокпостах: "Донбасс SOS" опубликовал свежие новости
- "Хапают гражданских или бомжей и выбивают признание", - как на самом деле "МГБ" "ДНР" ловит "шпионов"11:17
- Боевики 18 раз нарушали перемирие в зоне ООС: ранен боец ВСУ11:00
- Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»09:55
- Миссия ОБСЕ рассказала о скоплении возле Луганска тяжелого вооружения боевиков09:38
- В ОРДО сообщили о состоянии жертв взрыва гранаты в Горловке07:25
- На Донетчине дорожает хлеб и хлебобулочные изделия07:10
- В МВД назвали ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса22:31
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?22:03
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО21:46
- В Луганской области сгорел тракторист21:17
- «Укрзализныця» планирует отказаться от использования плацкартных вагонов11:30
- "Хапают гражданских или бомжей и выбивают признание", - как на самом деле "МГБ" "ДНР" ловит "шпионов"11:17
- Боевики 18 раз нарушали перемирие в зоне ООС: ранен боец ВСУ11:00
- В Харькове оконфузились с памятников Гурченко10:50
- Украинцы просят Порошенко переименовать Россию в Московию10:40
- Певец Серега стал послом украинской футбольной Премьер-лиги10:30
- Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине на конец июля10:20
- Букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Украины 10:10
- Американские генетики вывели безрогих коров10:00
- Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»09:55
- Что вредит зубам: 5 неочевидных причин09:01
- Ученые научились определять склероз до его появления08:15
- 4 самых добрых знака зодиака08:00
- Шпигуни в ОБСЄ на Донбасі: чи відмовиться місія від російських представників19:40
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас16:43
- Как предупредить болезни? 10 анализов, которые нужно сдать каждому10:15
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?08:22
- Надо готовиться к худшему: Бабченко выдал мощный пост о нацизме в России и том, как защититься от него Украине08:17
- Вітамін, який захистить від укусів комарів22:42
- Медики назвали причину возникновения мигреней22:15
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- «Любит это дело, когда в умате»: Ходаковский раскрыл жуткую правду о Захарченко
- У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС