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Архив - Донецкая область

В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью

20.07.2018 16:05
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В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью

Сегодня, 20 июля, на территории временно оккупированных «ДНР» и «ЛНР» была прекращена работа мобильной связи Vodafone.

Как передает replyua.net, об этом заявили в «министерстве связи «ЛНР», сообщают подконтрольные боевикам средства массовой информации. Причиной сложившейся ситуации называют крупную аварию на волоконно-оптической линии связи в районе города Славянск - территории «ДНР», которая является временно неподконтрольной Украине. Кроме того, сообщается о начатых ремонтных работах. Согласно информации LIGA.net, связи нет в Луганске, Антраците и Донецке. В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.

Сотрудники пресс-службы Vodafone Ukraine распространили следующее сообщение: «Перерезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена». 

Следует отметить, что это уже второй случай с начала июля, когда на неподконтрольных территориях Донбасса пропадает мобильная связь. Первый случай произошел 9 июля, связь была восстановлена в течение дня. 



Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ЛНР, проблемы
 
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