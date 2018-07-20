В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью

20.07.2018 16:05

Сегодня, 20 июля, на территории временно оккупированных «ДНР» и «ЛНР» была прекращена работа мобильной связи Vodafone.

Как передает replyua.net, об этом заявили в «министерстве связи «ЛНР», сообщают подконтрольные боевикам средства массовой информации. Причиной сложившейся ситуации называют крупную аварию на волоконно-оптической линии связи в районе города Славянск - территории «ДНР», которая является временно неподконтрольной Украине. Кроме того, сообщается о начатых ремонтных работах. Согласно информации LIGA.net, связи нет в Луганске, Антраците и Донецке. В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.



Сотрудники пресс-службы Vodafone Ukraine распространили следующее сообщение: «Перерезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена».



Следует отметить, что это уже второй случай с начала июля, когда на неподконтрольных территориях Донбасса пропадает мобильная связь. Первый случай произошел 9 июля, связь была восстановлена в течение дня.