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В Мариуполе участникам АТО и ООС выплатят материальную помощь ко Дню независимости Украины
20.07.2018 12:04
В рамках целевой программы «Мариуполь с заботой о вас», направленной на поддержку участников антитеррористической операции и операции объединенных сил, единоразовую материальную помощь ко Дню независимаости Украины получат демобилизованные участники АТО и ООС, сообщает Мариупольский горсовет.
Для получения помощи необходимо до 1 августа сдать следующий перечень документов:
- копию паспорта;
- копию идентификационного кода;
- копию военного билета с отметкой об увольнении с военной службы (демобилизации);
- копию справки о непосредственном участии в АТО;
- копию льготного удостоверения (участника боевых действий);
- реквизиты личного банковского счета;
- справку о постановке на учет в ЄДАРП.
Прием документов производится в нескольких пунктах:
- Центр поддержки участников АТО, бульвар Хмельницкого, 24А. Время приема: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00. С 12:00 до 12:48 – перерыв;
- Территориальный отдел по работе с гражданами Центрального районапр, проспект Металлургов, 35, кабинет 22. Время приема с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00. С 12:00 до 13:00 – перерыв;
- Территориальный отдел по работе с гражданами Приморского района, проспект Металлургов, 35, кабинет 14. Время приема с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. С 12:00 до 13:00 – перерыв;
- Территориальный отдел по работе с гражданами Кальмиуського районаул, улица Чукарина, 17, кабинет 4. Время приема с понедельника по субботу, с 8:00 до 17:00;
- Территориальный отдел по работе с гражданами Левобережного района, проспект Победы, 16, кабинет 101. Время приема с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, День Независимости, АТО, выплаты, ООС
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