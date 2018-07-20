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Архив - Донецкая область

В Мариуполе участникам АТО и ООС выплатят материальную помощь ко Дню независимости Украины

20.07.2018 12:04
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В Мариуполе участникам АТО и ООС выплатят материальную помощь ко Дню независимости Украины

В рамках целевой программы «Мариуполь с заботой о вас», направленной на поддержку участников антитеррористической операции и операции объединенных сил, единоразовую материальную помощь ко Дню независимаости Украины получат демобилизованные участники АТО и ООС, сообщает Мариупольский горсовет.

Для получения помощи необходимо до 1 августа сдать следующий перечень документов:

  • копию паспорта;
  • копию идентификационного кода;
  • копию военного билета с отметкой об увольнении с военной службы (демобилизации);
  • копию справки о непосредственном участии в АТО;
  • копию льготного удостоверения (участника боевых действий);
  • реквизиты личного банковского счета;
  • справку о постановке на учет в ЄДАРП.

Прием документов производится в нескольких пунктах:

  •  Центр поддержки участников АТО, бульвар Хмельницкого, 24А. Время приема: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00. С 12:00 до 12:48 – перерыв;
  • Территориальный отдел по работе с гражданами Центрального районапр, проспект Металлургов, 35, кабинет 22. Время приема с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00. С 12:00 до 13:00 – перерыв;
  • Территориальный отдел по работе с гражданами Приморского района, проспект Металлургов, 35, кабинет 14. Время приема с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. С 12:00 до 13:00 – перерыв;
  • Территориальный отдел по работе с гражданами Кальмиуського районаул, улица Чукарина, 17, кабинет 4. Время приема с понедельника по субботу, с 8:00 до 17:00;
  • Территориальный отдел по работе с гражданами Левобережного района, проспект Победы, 16, кабинет 101. Время приема с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00.
Источник: https://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, Мариуполь, День Независимости, АТО, выплаты, ООС
 
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