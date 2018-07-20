В Мариуполе участникам АТО и ООС выплатят материальную помощь ко Дню независимости Украины

20.07.2018 12:04

В рамках целевой программы «Мариуполь с заботой о вас», направленной на поддержку участников антитеррористической операции и операции объединенных сил, единоразовую материальную помощь ко Дню независимаости Украины получат демобилизованные участники АТО и ООС, сообщает Мариупольский горсовет.

Для получения помощи необходимо до 1 августа сдать следующий перечень документов:

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

копию военного билета с отметкой об увольнении с военной службы (демобилизации);

копию справки о непосредственном участии в АТО;

копию льготного удостоверения (участника боевых действий);

реквизиты личного банковского счета;

справку о постановке на учет в ЄДАРП.

Прием документов производится в нескольких пунктах: