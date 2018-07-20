В ОРДО сообщили о состоянии жертв взрыва гранаты в Горловке

20.07.2018 07:25

По данным источника, после сегодняшнего взрыва гранаты двое детей и пожилая женщина находятся в тяжелом состоянии.

Так, источник сообщил: «По уточненным данным, двое детей и их бабушка находятся в тяжелом состоянии после взрыва. Третий ребенок просто испачкался кровью, ранений у него не зафиксировано».

Источник: https://donpress.com