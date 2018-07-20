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В ОРДО сообщили о состоянии жертв взрыва гранаты в Горловке

20.07.2018 07:25
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В ОРДО сообщили о состоянии жертв взрыва гранаты в Горловке

По данным источника, после сегодняшнего взрыва гранаты двое детей и пожилая женщина находятся в тяжелом состоянии.

Так, источник сообщил: «По уточненным данным, двое детей и их бабушка находятся в тяжелом состоянии после взрыва. Третий ребенок просто испачкался кровью, ранений у него не зафиксировано».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, взрыв, граната, ОРДО
 
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