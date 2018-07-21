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Архив - Донецкая область

Актуальная информация для проезжающих через КПВВ сегодня, 21 июля

21.07.2018 08:46
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Актуальная информация для проезжающих через КПВВ сегодня, 21 июля

Информация от погранслужбы Украины

По состоянию на утро 21 июля, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 5 авто, в Горловку 70.
Марьинка в сторону Курахово 0 авто, в Донецк 20.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 5 авто, в Донецк 50.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 15.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, за минувшие сутки наблюдалось незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.
В общем вчера через КПВВ проследовало 49,3 тысячи человек и 6,6 тысячи транспортных средств.
Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
5:02 На Марьянке, в сторону Украины, на спуске с моста уже)))
7:08 Каргил в сторону Украины основная на начале моста; льгота 30 ...+/- 5 авто.
КПВВ «Новотроицкое»
6:43 Еленовка от автостанции.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Источник Знамя индустрии.



Теги: Донбасс, машины, КПВВ, очереди
 
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