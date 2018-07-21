Актуальная информация для проезжающих через КПВВ сегодня, 21 июля

21.07.2018 08:46

Информация от погранслужбы Украины

По состоянию на утро 21 июля, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 5 авто, в Горловку 70.

Марьинка в сторону Курахово 0 авто, в Донецк 20.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 5 авто, в Донецк 50.

Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 15.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, за минувшие сутки наблюдалось незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.

В общем вчера через КПВВ проследовало 49,3 тысячи человек и 6,6 тысячи транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

5:02 На Марьянке, в сторону Украины, на спуске с моста уже)))

7:08 Каргил в сторону Украины основная на начале моста; льгота 30 ...+/- 5 авто.

КПВВ «Новотроицкое»

6:43 Еленовка от автостанции.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

Источник Знамя индустрии.