- Для переселенцев в Краматорске открылся «социальный гардероб»10:58
- Новый "референдум" от Путина: реакция Украины, ЕС и мнение эксперта10:22
- В Донецке распространяются смертельные заболевания09:25
- Боевики «ДНР» собрались конфисковать всё золото из ломбардов09:08
- Опознаны 56 молдавских боевиков, убивавших украинцев в составе "Л/ДНР", - от ответственности не уйдут08:52
- Актуальная информация для проезжающих через КПВВ сегодня, 21 июля08:46
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко08:25
- Оккупант ударил управляемой ракетой по погранотряду под Мариуполем: появились первые подробности07:59
- Блогер рассказал о распространении смертельных болезней в Донецке21:30
- Оккупанты ОРДО сообщили, когда восстановят работу Vodafone17:15
Актуальная информация для проезжающих через КПВВ сегодня, 21 июля
Информация от погранслужбы Украины
По состоянию на утро 21 июля, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 5 авто, в Горловку 70.
Марьинка в сторону Курахово 0 авто, в Донецк 20.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 5 авто, в Донецк 50.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 15.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, за минувшие сутки наблюдалось незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.
В общем вчера через КПВВ проследовало 49,3 тысячи человек и 6,6 тысячи транспортных средств.
Информация от очевидцев (обновляется)
КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
5:02 На Марьянке, в сторону Украины, на спуске с моста уже)))
7:08 Каргил в сторону Украины основная на начале моста; льгота 30 ...+/- 5 авто.
КПВВ «Новотроицкое»
6:43 Еленовка от автостанции.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, машины, КПВВ, очереди
- Для переселенцев в Краматорске открылся «социальный гардероб»10:58
- Новый "референдум" от Путина: реакция Украины, ЕС и мнение эксперта10:22
- В Донецке распространяются смертельные заболевания09:25
- Боевики «ДНР» собрались конфисковать всё золото из ломбардов09:08
- Опознаны 56 молдавских боевиков, убивавших украинцев в составе "Л/ДНР", - от ответственности не уйдут08:52
- Актуальная информация для проезжающих через КПВВ сегодня, 21 июля08:46
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко08:25
- Оккупант ударил управляемой ракетой по погранотряду под Мариуполем: появились первые подробности07:59
- В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ снизилось и прекратилось движение07:50
- Блогер рассказал о распространении смертельных болезней в Донецке21:30
- Для переселенцев в Краматорске открылся «социальный гардероб»10:58
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Новый "референдум" от Путина: реакция Украины, ЕС и мнение эксперта10:22
- Погода на сегодня: дожди и грозы10:04
- Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность09:41
- В Донецке распространяются смертельные заболевания09:25
- Боевики «ДНР» собрались конфисковать всё золото из ломбардов09:08
- Опознаны 56 молдавских боевиков, убивавших украинцев в составе "Л/ДНР", - от ответственности не уйдут08:52
- Актуальная информация для проезжающих через КПВВ сегодня, 21 июля08:46
- Кремль готовится к захвату новой области Украины. Путем терактов08:34
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность09:41
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости16:57
- Очередной миф разрушен: чем на этот раз удивила украинцев Супрун15:25
- Если мужчина неуважительно относится к своей женщине, то от него отворачивается удача14:35
- Названы "вредные" продукты, помогающие расщеплять жир13:30
- Что вредит зубам: 5 неочевидных причин09:01
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- "Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?