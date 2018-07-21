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Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным
Жительница (на фото) временно неподконтрольного украинскому правительству Докучаевска (Донецкая обл.) через минные поля и под обстрелом прошла 4 километра к позициям ВСУ. Об этом сегодня, 21 июля, на своей странице в Facebook сообщает 93-я ОМБр, которая находится на линии фронта у города.
«Вчера около 20:00 бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" заметили силуэт человека, который двигался в направлении одного из опорных пунктов со стороны Докучаевска. Путинские наемники выпустили в ее сторону две мины калибром 120 мм, но, к счастью, не попали, и человек продолжал движение. Впоследствии стало ясно, что это пожилая женщина, которая едва передвигала ноги, пока не упала», – говорится в сообщении.
Разведчики 93-й бригады выдвинулись вперед и на руках занесли женщину в безопасное место на опорный пункт. Первичный осмотр медиками бригады предварительно зафиксировал крайнюю степень физического истощения, повышенное давление, стенокардию, проблемы с легкими. После оказания первой домедицинской помощи ее доставили в Центральную районную больницу города Волноваха. Сейчас она находится в неврологическом отделении.
«Сначала женщина ничего не слышала и не могла говорить, что могло быть следствием контузии. За ночь ее состояние улучшилось. Бабушка начала отвечать на вопросы. Однако слышит все равно очень плохо. Старушка рассказала, что зовут ее Мария Владимировна Происходило (или Проходило). Она пришла из Докучаевска, где жила вместе с дочерью Еленой «на квартире» на улице Мостовой в доме № 3. Дочь работает в местном водоканале. Возможно, бабушка заблудилась в поисках собаки. Ведь именно ее она начала звать, когда заговорила впервые. Однако, позже сказала, что собаку застрелили», – говорится в сообщении.
«Вчера ночью пациентку привезла военная скорая. Женщина не шла на контакт, ничего о себе не смогла рассказать. Позже, когда пришла в себя, назвала свои фамилию, имя и отчество и сказала, что она якобы из Докучаевска. Но точно выяснить это пока невозможно, никаких документов она при себе не имела. Сейчас она чувствует себя хорошо, ест, ходит. Возможно, пациентка пережила стресс, и у нее временная амнезия», - считает медсестра неврологического отделения Центральной районной больницы Волновахи Ольга Ивановна
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, пенсионер, Докучаевск, обстрелы
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