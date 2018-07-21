Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко

21.07.2018 08:25

Пару дней тому назад в одном из СМИ боевиков была озвучена информация о том, что под Авдеевкой получил серьезное ранение главарь «ДНР» Александр Захарченко. Никакого подтверждения данная ине получила, однако жители «республики» в соцсетях сообщают, что главарь ОРДО действительно исчез.

Так, пользователь соцсети с никеймом «hochu#domoy» отмечает, что главарь «ДНР» уже 10 дней не появляется на людях, что для него большая редкость.

В комментариях к данному посту люди пишут, что скорее всего главарь боевиков ушел в запой или где-то отдыхает.

Источник ДонПресс.