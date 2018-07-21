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Архив - Донецкая область

В Донецке распространяются смертельные заболевания

21.07.2018 09:25
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В Донецке распространяются смертельные заболевания

Жители оккупированного Донецка в последнее время страдают от смертельных болезней.
Украинский блогер Фашик Донецкий сообщает: «В городе много совершенно здоровых людей подхватывают рак неизвестно откуда, у гражданских непонятно как появляется сахарный диабет, о болезни сердца вообще молчу, это отдельная тема.
Плохое питание непонятными продуктами кто знает какого качества, лечение типа лекарствами из РФ, хроническое недосыпание и абсолютная неуверенность в настоящем, делают свое дело».

Источник ДонПресс



Теги: Донецк, Донбасс, болезни, смерть
 
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