В оккупированной Макеевке трагически погиб ребенок

21.07.2018 13:52

В оккупированной Макеевке Донецкой области с 10 этажа недостроенного дома упал и разбился насмерть 12-летний ребенок.

Местные жители в соцсетях сообщают: «Ужасная новость. В Ханженково (Советский р-н г. Макеевка) вчера 20.07.2018, примерно в 16:00, 12-летний ребенок Мирослав Малиновский разбился, упав с 10-ого этажа недостроенного дома».

По данным очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне «Первомайский». Отмечается, что мальчик умер через несколько минут после падения.

Источник ДонПресс