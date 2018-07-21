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Архив - Донецкая область

В оккупированной Макеевке трагически погиб ребенок

21.07.2018 13:52
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В оккупированной Макеевке трагически погиб ребенок

В оккупированной Макеевке Донецкой области с 10 этажа недостроенного дома упал и разбился насмерть 12-летний ребенок.
Местные жители в соцсетях сообщают: «Ужасная новость. В Ханженково (Советский р-н г. Макеевка) вчера 20.07.2018, примерно в 16:00, 12-летний ребенок Мирослав Малиновский разбился, упав с 10-ого этажа недостроенного дома».
По данным очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне «Первомайский». Отмечается, что мальчик умер через несколько минут после падения.
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, ребенок, Макеевка, погибший
 
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