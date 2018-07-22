На Донбассе ликвидирован Леший из Ростовской области: боевики признаются: был пациентом "палаты №6"

22.07.2018 07:42

На Донбассе при загадочных обстоятельствах погиб очередной враг Украины - Алексей Юркович из российской Ростовской области. О смерти пособника гибридной армии РФ узнал из соцсетей известный пользователь Twitter Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Умер террорист Юркович Алексей, орудовавший на Донбассе под позывным Леший, в пятницу, 20 июля. Обстоятельства его гибели неизвестны. Однако, судя по всему, к этому приложили руку бойцы Операции объединенных сил (ООС).

Сослуживцы Лешего сами признаются, что тот был нестабилен. Донбасс был не первым его конфликтом - ранее он орудовал в Чечне. "Погиб Леший. Сложный человек со светлыми и темными сторонами. Чечня. Донецк… Пациент знаменитой палаты №6", - рассказал соратник российского наемника некий Евгений Коломанов.

Примечательно, что, по данным украинского портала "Миротворец", Леший пытался скрыть свою личность. Так, в Сети он взял себе псевдоним Алексей Куйбышев.