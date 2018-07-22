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Наев создал секретным указом: в "ДНР" сильно напуганы тайным подразделением снайперов ООС
Командование группировки "ДНР" гибридной армии РФ пугает неким подразделением снайперов, которое якобы секретным указом создал командующий ООС Сергей Наев.
"Утку" террористов уже подхватили кремлевские СМИ, разгоняя истерию, передает "Диалог.UA".
Новую страшилку о бойцах ООС рассказал пресс-секретарь командования группировок "ДНР" гибридной армии РФ Даниил Бессонов. Он уверяет, что Наев тайно создал секретное подразделение снайперов и вооружил их американскими винтовками Remington и Barrett и другими образцами новейшего зарубежного вооружения, в частности планшетами, метеозондами, дальномерами и прочим.
По его данным, в группу вошли около 30 бойцов Центра спецопераций "А" СБУ, а также 3-го полка и 17-й бригады ВСУ. Со слов террориста, сейчас секретное подразделение находится в Краматорске, но в скором времени выйдет на линию фронта для ликвидации наемников "Л/ДНР" и кадровых офицеров ВСУ, орудующих на Донбассе.
Примечательно, что заявления Бессонова моментально подхватили кремлевские пропагандистские СМИ.
Теги: Донбасс, СМИ, указ, СБУ, снайпер, пропаганда, ДНР, ЛНР, ВСУ, наемники, РФ, Наев
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