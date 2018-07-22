Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе

22.07.2018 11:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе

В интернете подняли на смех пропагандистское заявление боевиков так называемой Донецкой народной республики ("ДНР") об инвесторах из Франции, которые якобы готовы вложиться в "науку и экономику" оккупированной территории.
Соответствующий скриншот публикации на своей странице в Twitter разместил журналист Денис Казанский.
"Таким г*вном кормят жителей ОРДЛО уже четыре года. Уж кто только не хочет вложиться в экономику "ЛДНР" - итальянцы, французы, немцы. Очередь инвесторов уже стоит", - отметил он.
"Не перестаю поражаться вате - как у них в голове укладывается накручивание враждебности против Европы, а потом резкий поворот - инвесторы с Европы?", "Не успеваем отбиваться от инвесторов - так и прут, так и прут, ироды!", "Что? Гейропецы?", - пишут в интернете.
Источник Апостроф.



Теги: Донбасс, инвестиции, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх