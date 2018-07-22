Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе

22.07.2018 11:39

В интернете подняли на смех пропагандистское заявление боевиков так называемой Донецкой народной республики ("ДНР") об инвесторах из Франции, которые якобы готовы вложиться в "науку и экономику" оккупированной территории.

Соответствующий скриншот публикации на своей странице в Twitter разместил журналист Денис Казанский.

"Таким г*вном кормят жителей ОРДЛО уже четыре года. Уж кто только не хочет вложиться в экономику "ЛДНР" - итальянцы, французы, немцы. Очередь инвесторов уже стоит", - отметил он.

"Не перестаю поражаться вате - как у них в голове укладывается накручивание враждебности против Европы, а потом резкий поворот - инвесторы с Европы?", "Не успеваем отбиваться от инвесторов - так и прут, так и прут, ироды!", "Что? Гейропецы?", - пишут в интернете.

Источник Апостроф.