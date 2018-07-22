По Донецку бегают волки и лисы

22.07.2018 11:20

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что видели в городской черте волков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области постоянно сообщают о появлении в населенных пунктах диких животных. Если речь ведется о птицах, белках, зайцах и даже оленях, это никого не пугает. В Донецке в районе «Донбасс-арены» неоднократно видели лис. Но теперь дончане с тревогой сообщают, что видели в черте города волка.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк.Слухи. Тетки-собачницы утверждают, что видели волка в парке в районе детской ЖД. Ну лисами на Донбасс-арене и лесными птицами во дворах уже никого не удивишь, но волк...».

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