Главная / Новости / Донецкая область / Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса
Последние новости раздела
- Наев создал секретным указом: в "ДНР" сильно напуганы тайным подразделением снайперов ООС22:06
- Маленький отжатый магазинчик: В Донецке очереди за дешевой курятиной20:42
- Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении20:11
- Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса19:40
- Бывшие приверженцы «ДНР» не верят в «русский мир» и «республику»17:25
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский17:00
- Разгоняли «стихийный рынок»!В Горловке боевики загоняли старушек в автозак14:53
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе14:03
- У переселенцев из оккупированного Донбасса коллекторы «выбивают» долги за давно отключенные телефоны12:57
- Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе11:39
Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса
22.07.2018 19:40
Президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил, что все города и села Донбасса будут освобождены от оккупации.
Поздравляя жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с освобождением от оккупацииглава государства отметил: «В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников. Убежден, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской».
Источник ДонПресс
Теги: Украина, Донбасс, флаг, Порошенко
Читайте также:
- "Назовите случаи поднятия "флага" "ДНР" в Киеве у СБУ. Не слышу", – блогер из Донецка на ярком примере показал "ценность" "идей Новороссии"
- Принято решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро
- Прогноз курса валют: считайте копейки
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему
- Руководители государства поздравили украинцев с Днем флага
- Онлайн-трансляция донецкого митинга "За единую Украину" (ВИДЕО)
- Наев создал секретным указом: в "ДНР" сильно напуганы тайным подразделением снайперов ООС22:06
- Маленький отжатый магазинчик: В Донецке очереди за дешевой курятиной20:42
- Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении20:11
- Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса19:40
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»19:05
- Стреляли в "укров", а попали своим же в спины: в "ЛНР" траур после громкого инцидента18:36
- Бывшие приверженцы «ДНР» не верят в «русский мир» и «республику»17:25
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский17:00
- Жители Донбасса высказали все, что думают об "ЛНР": в ОРЛО террористов унизили емкой надписью16:18
- Разгоняли «стихийный рынок»!В Горловке боевики загоняли старушек в автозак14:53
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе22:31
- Наев создал секретным указом: в "ДНР" сильно напуганы тайным подразделением снайперов ООС22:06
- Очередной перерасчет пенсий: что нужно знать украинцам21:38
- В России назвали «идиотизмом» реакцию Порошенко на победу Усика21:10
- Маленький отжатый магазинчик: В Донецке очереди за дешевой курятиной20:42
- Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении20:11
- Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса19:40
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»19:05
- Стреляли в "укров", а попали своим же в спины: в "ЛНР" траур после громкого инцидента18:36
- На пункте пропуска "Чоп" украинские пограничники задержали иностранца18:06
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Один день из жизни Верховной Рады13:17
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США12:39
- Медики рассказали, как полностью вылечить гипертонию11:02
- У победы есть несколько уровней: стало известно, как выгнать Россию с Донбасса21:03
- Что Путин предложил Трампу по Донбассу: несколько важных деталей17:34
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- В Донецке распространяются смертельные заболевания