Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют на всех направлениях: обстрелы бойцов ВСУ на Донбассе

22.07.2018 10:52

Штаб Операции Объединенных сил констатировал, что личный состав Вооруженных сил Украины не понес потерь за текущие сутки на временно оккупированном Донбассе.

Вчера, 21 июля, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой, передает "Диалог.UA".

Согласно данным штаба ООС, российско-оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Более того, пророссийские террористы дважды устраивали провокации с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск уже пять раз открывали огонь по позициям ООС возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.