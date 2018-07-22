Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе

22.07.2018 14:03

Стало известно об очередной победе ВСУ на Донбассе, благодаря которой российские оккупанты снова пополнили список потерь армии РФ на временно подконтрольном им участке востока Украины. Об этом в Facebook рассказала украинская военнослужащая Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

По ее словам, благодаря меткому выстрелу украинского снайпера был очищен от врага еще один участок в ОРДЛО. Потери боевиков – минус один террорист. "Сергей представил себе, что он "Мистер Пропер"... Ну и очистил подконтрольный ему участок от "грязи"", - написала Руденко.