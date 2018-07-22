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Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
22.07.2018 14:03
Стало известно об очередной победе ВСУ на Донбассе, благодаря которой российские оккупанты снова пополнили список потерь армии РФ на временно подконтрольном им участке востока Украины. Об этом в Facebook рассказала украинская военнослужащая Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".
По ее словам, благодаря меткому выстрелу украинского снайпера был очищен от врага еще один участок в ОРДЛО. Потери боевиков – минус один террорист. "Сергей представил себе, что он "Мистер Пропер"... Ну и очистил подконтрольный ему участок от "грязи"", - написала Руденко.
Теги: Донбасс, снайпер, боевики, ОРДЛО
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