Главная / Новости / Донецкая область / "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
Последние новости раздела
- Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе11:39
- По Донецку бегают волки и лисы11:20
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют на всех направлениях: обстрелы бойцов ВСУ на Донбассе10:52
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв10:22
- Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе09:58
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июля09:28
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в три населенных пункта09:19
- Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе09:00
- Украинские военные на Донбассе 15 раз попали под обстрелы боевиков08:44
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя07:52
"Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
22.07.2018 07:21
Украинские бойцы незаметно для гибридной армии РФ создали огромную траншею прямо на линии фронта. Мастерством украинских бойцов похвастался в Facebook известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".
"На одном из передовых направлений в зоне ООС наша пехота взяла в руки лопаты и прокопала траншею длинной 1,5 км", - рассказал волонтер, не уточнив, где именно так ударно трудились украинские пехотинцы. Он отметил, что бойцы рыли траншею ручную практически под носом у врага и умудрились при этом остаться незамеченными.
Стоит отметить, что в скором времени на Донбассе ожидается эскалация. Гибридная армия России начала активно вооружаться, стягивая к линии фронта тяжелую артиллерию. Штаб ООС бьет тревогу.
Теги: Россия, Донбасс, пехота, оккупанты, РФ, ООС, траншея
Читайте также:
- На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта
- Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины
- Гибридная армия РФ беснуется в зоне ООС: ВСУ подверглись атакам из гранатометов, минометов и БМП
- "Страх и отчаяние в глазах", - Горловчане говорят об упаднических настроениях среди оккупантов
- На Донбассе ВСУ разгромили ДРГ боевиков: выживший российский военный взят в плен - подробности
- Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе11:39
- По Донецку бегают волки и лисы11:20
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют на всех направлениях: обстрелы бойцов ВСУ на Донбассе10:52
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв10:22
- Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе09:58
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июля09:28
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в три населенных пункта09:19
- Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе09:00
- Украинские военные на Донбассе 15 раз попали под обстрелы боевиков08:44
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя07:52
- Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе11:39
- По Донецку бегают волки и лисы11:20
- Медики рассказали, как полностью вылечить гипертонию11:02
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют на всех направлениях: обстрелы бойцов ВСУ на Донбассе10:52
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв10:22
- Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе09:58
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июля09:28
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в три населенных пункта09:19
- Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе09:00
- Украинские военные на Донбассе 15 раз попали под обстрелы боевиков08:44
- Медики рассказали, как полностью вылечить гипертонию11:02
- У победы есть несколько уровней: стало известно, как выгнать Россию с Донбасса21:03
- Что Путин предложил Трампу по Донбассу: несколько важных деталей17:34
- Доносы "народа Донбасса": средство решения вопроса15:13
- Не ломайте жизнь ребенку: 7 имен, которые сулят девочкам тяжелую судьбу14:34
- Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака12:55
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность09:41
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя