Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении

22.07.2018 20:11

Украинские военные констатируют, за минувшие сутки количество провокаций со стороны российских боевиков хоть и уменьшилось, но при этом орки не отказались от использования запрещенного минскими соглашениями оружия.

Боевики совершили более 10 обстрелов позиций ВСУ, в том числе были применены мины 82-мм калибра, передает "Диалог.UA".

Силам ООС ,чтобы приструнить врага, пришлось не единожды открывать ответный огонь. Наименьшее количество вражеских обстрелов зафиксировано на луганском направлении.

Традиционно под огонь российских наемников попали Крымское, Причепиловка и расположения ВСУ поблизости Майорска. Серьезно "покошмарили" террористы донецкое и мариупольское направления, применив здесь гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Террористы обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Лебединского и Талаковки. Под обстрел также попали силы ООС поблизости Павлополя, Широкино, Песок и Красногоровки.

Уже с начала текущих суток 22 июля российские военные предприняли против защитников Украины не одну вооруженную атаку. Обстрелы велись по нашим военным вблизи Талаковки, Гнутово, Водяного, Широкино.