Боевик сдал «с потрохами» российских казаков, обстрелявших троллейбус в Донецке

23.07.2018 12:15

В интернете появился рассказ одного из террористов самопровозглашенной «ДНР» Дениса Лотова, согласно которому три года назад расстрел троллейбуса в Донецке совершили российские казаки. Как передает replyua.net, соответствующее видео опубликовано на странице пользователя «Фосфорная Горловка» в Twitter.

«Там в действительности было вот что. Происходили разборки между «Оплотом» и казаками. В общем, кое-кто что-то у кого-то отжал. Казаки прибыли наказывать и из миномета стреляли по оплотовской базе. Но стрелять они умеют плохо, в связи с чем промазали и попали по остановке, по этому троллейбусу… Срочно сами же раздули из этого историю о том, как укропы убили мирных жителей», - рассказал боевик. Напомним, что жертвами обстрела троллейбуса в Донецке в январе 2015 года стали 13 человек.

В прошлом месяце террористы совершили обстрел поселка под Горловкой с целью заставить жителей бежать из населенного пункта. Оккупанты использовали осветительные снаряды и мины, которые срабатывают на уровне высоты здания.